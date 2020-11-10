Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:01 — REGNUM В Новокузнецке сегодня, 10 ноября, пройдут публичные слушания по проекту внесения изменений в устав города. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новокузнецком городском совете народных депутатов. Так, предлагается внести изменения в 11 статей, в том числе дополнить текст преамбулой, содержащей краткую историю основания Новокузнецка, а также сведения о присвоенных городу государственных наград и почетных званий. Кроме того, предполагается дополнить полномочия муниципалитета правом предоставлять сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилое помещение на время замещения должности.«Проект устава содержит и новую статью — «Инициативные проекты». Новшества в федеральном законодательстве предполагают, что жители могут обратиться в муниципалитет с инициативным проектом», — подчеркнули в горсовете. Отмечается, что публичные слушания пройдут с соблюдением мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.