Якутск, , 05:50 — REGNUM Будущему министру природных ресурсов и экологии предстоит большая и ответственная работа, в том числе в регионах Дальнего Востока. Экологические катастрофы, лесные пожары, Арктическая зона, восполнение природных ресурсов — это неполный перечень первоочередных задач для нового главы Министерства Александра Козлова. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил политолог Андрей Данилов, комментируя предложение премьер-министра РФ Михаила Мишустина о новом назначении.

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«Весьма ответственное направление, которое доверили Александру Козлову. Министерству природных ресурсов и экологии предстоит решить ряд важнейших вопросов. В частности, и на Дальнем Востоке на фоне последних событий связанных с экологической катастрофой на Камчатке. Ежегодно, в том числе и в Якутии горят леса. Надеюсь, что кадровые решения последуют и в нашей республике.

Полагаю, вновь назначенному министру будет весьма сложно. Предстоит решить мусорную проблему во многих регионах, снабжение чистой питьевой водой в населённых пунктах, строительство, ремонт, модернизация очистительных сооружений, охрана лесных ресурсов, посадки на местах массовой вырубки.

Также стоит важнейшая задача освоения недр, так как наша экономика сильно зависит от импорта сырья и полезных ископаемых. Возможно, в связи с этим внимание обратят на Арктический шельф, сохранение тундровой флоры и фауны — в России имеется огромная Арктическая зона, требующая особого внимания со стороны государства, в частности в сфере возобновления природных ресурсов.

Необходимо возродить систему авиалесоохраны, увеличить штат сотрудников и снабжение техникой. Стоит провести работу по дополнению и выведению из Красной книги России и регионов некоторых видов животных, рыб, птиц. Некоторые популяции восстановились, другие же наоборот на грани исчезновения. Для всего этого необходимы серьёзные научные изыскания, экспедиции и работа с местным населением, промышляющим охотой и рыболовством.

Также стоит обратить пристальное внимание на остатки мамонтовой фауны. Вывоз бивня, мамонтовой кости, варварские способы добычи с помощью мотопомп, когда уничтожается не только тундровый слой, но и важнейший для науки материал для исследований», — перечислил фронт работ для Александра Козлова политолог Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатура главы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова внесена на должность министра природных ресурсов и экологии. Об этом 9 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.