Вашингтон, , 05:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп имеет право начинать расследование по нарушениям на президентских выборах, заявил сенатор-республиканец Митч Макконнелл в ходе выступления в Конгрессе.

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«Президент США на 100% вправе рассматривать нарушения на выборах и дать им юридическую оценку», — заявил он.

Агентство Reuters отмечает, что до выступления Макконнелл провел личную встречу с генпрокурором США Уильямом Барром.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября генпрокурор США Уильям Барр разрешил начать расследование нарушений в ходе голосования и подсчета голосов, допущенных на президентских выборах в стране. При этом он предостерег работников ведомства от проверки заведомо ложных сообщений о фальсификациях.

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