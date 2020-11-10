Москва, , 05:27 — REGNUM Специалисты из Франции совершат наблюдательный полёт над территорией России. Об этом со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова 9 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Он уточнил, что румынский самолёт наблюдения АН-30 выполнит полёт с аэродрома Кубинка с 9 по 13 ноября в рамках реализации Международного договора по открытому небу.

«Самолёт и установленная на нём аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование…, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором», — подчеркнул Рыжков.

Он добавил, что полёт пройдёт по согласованному сторонами маршруту. Строгое соблюдение параметров полёта и применения оборудования на борту воздушного судна будут контролировать российские специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, наблюдательный полёт над территорией Словении провели в период с 26 по 30 октября российские военные инспекторы.

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