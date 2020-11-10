Финикс , США, , 05:15 — REGNUM Приблизительно 75−80 тысяч бюллетеней для прошедших в США всеобщих выборов еще не посчитаны комиссиями американского штата Аризона. Об этом написал губернатор региона Даг Дьюси на своей странице в Twitter.

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По его словам, подсчет должен завершиться в ближайшее время. Дьюси добавил, что процесс обработки бюллетеней затянулся для избежания возможного обмана.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа подал судебный иск из-за незасчитанных голосов на выборах в Аризоне.

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