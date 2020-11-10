Якутск, , 05:15 — REGNUM Предложенная премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кандидатура Алексея Чекункова на должность главы Минвостокразвития — достойная, и по сути, новое место работы будет не слишком отличатся от предыдущего — Фонд развития Дальнего Востока, прокомментировал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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«Алексей Чекунков — человек опытный. Прошёл одобрение в комитете Госдумы по региональной политике опытнейшего хозяйственника и политика Николая Харитонова. Считаю, кандидатуру достойной.

Задачи стоят схожие с прежней его работой. Думаю, ему на посту министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, стоит обратить внимание на те же проблемы, что и новому, будущему министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову.

Но полномочия Чекункова не заканчиваются экологическими приоритетами. Тут и развитие промышленности, инфраструктуры, также поиск инвесторов для реализации проектов, поддержка населения Дальнего Востока.

В общем и целом могу заключить, что министерство довольно молодое и его полномочия со временем будут меняться и дополнятся в соответствии с принимаемыми законами, и прочими регулирующими актами. Направление крайне перспективное и важное для России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатура гендиректора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова предложена на должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Об этом 9 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.