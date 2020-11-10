Киев, , 05:06 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внёс в Верховную раду законопроект о принудительном отселении граждан в определённые государством места на время боевых действий. Об этом говорится в опубликованном 9 ноября тексте документа.

Он устанавливает порядок действий для правоохранителей, вооружённых сил Украины и чиновников в части сбора, сопровождения и содержания интернированных лиц и военнопленных.

В тексте законопроекта говорится, что к числу «интернированных» должны относиться граждане страны, «которая угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины», а также граждане, представляющие «угрозу национальной безопасности в связи с этой агрессией». Власти в Киеве смогут отменить решение об «интернировании» только после того, как решат, что другая страна прекратила против них боевые действия.

Напомним, с 2014 года в Киеве считают, что агрессия в отношении Украины исходит из Москвы, и не признают развала своей страны из-за государственного переворота.

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