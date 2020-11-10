Москва, 10 ноября 2020, 04:40 — REGNUM Вероятный новый президент США Джо Байден является выразителем интересом и ставленником глобальных сил, которые осуществляют монополизацию информационного поля, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, за прошедшие двадцать лет количество хозяев СМИ уменьшилось в десять раз, в связи с чем мир сейчас идет к предельной концентрации и практически монополизации средств массовой информации.
Он также добавил, что проявления этой монополизации заметны по тому, как глобальные СМИ реагируют на «неправильные» высказывания насчет коронавируса, которые исходят даже не от обывателей, а от академиков и профессоров. Кроме того, эти же СМИ цензурируют высказывания президента США Дональда Трампа, помечая их как фейки.