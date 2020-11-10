Токио, , 04:40 — REGNUM Первый визит в США в своей карьере планирует совершить премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в феврале 2020 года, сообщает издание Nikkei со ссылкой на источники в японском правительстве.

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Он собирается приехать в Вашингтон после инаугурации американского президента, которая должна пройти 20 января, если спорная ситуация с выборами в стране разрешится.

Суга хочет встретиться с кандидатом в президенты США Джо Байденом, которого он уже поздравил с избранием на пост главы государства. Визит премьер-министра должен подтвердить важность стратегического альянса двух стран.

Кроме того, глава японского правительства намерен обсудить развитие сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе и тему глобального потепления. При этом, по информации Nikkei, если в США будет объявлена победа действующего американского лидера Дональда Трампа, то Суга может посетить раньше намеченного срока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ёсихидэ Суга заявил о планах созвониться с Джо Байденом и согласовать с ним свой визит в Вашингтон.

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