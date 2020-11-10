Москва, , 04:38 — REGNUM Россия приступила к отправке миротворцев в Нагорный Карабах в соответствии с достигнутыми в Москве договорённостями, сообщили 10 ноября журналистам в Минобороны РФ.

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Миротворческий контингент развёртывается для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Всего в регион будет направлено 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

В ведомстве отметили, что перевозка личного состава осуществляется самолетами Ил-76 с аэродрома в Ульяновске. Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что размещение российского контингента миротворцев в Нагорном Карабахе стало одним из условий в заявлении, принятом лидерами Азербайджана и Армении в Москве. Третьей стороной по соглашению выступает Россия.

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