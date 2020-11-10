Москва, , 04:26 — REGNUM Если что произойдет с вероятным следующим президентом США Джо Байденом, то США будет править «барышня, от которой можно ожидать чего угодно», заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«У него не все в порядке физически, и это источает он сам, и все вокруг него. Значит, если что-нибудь, упаси Бог, случится, там буде сидеть эта женщина [вероятный вице-президент США Камала Харрис]. Она много понимает во внешней политике и в политике вообще? Она может сделать все, что угодно», — заявил политолог.

По его словам, если экс-кандидат в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон могла в своем безумии пойти почти на всё, а уровень безумия ее нарастал постепенно, по мере роста ее увлечения радикальным исламом, то Камала Харрис даст Клинтон тысячу очков форы.

«Там же если, упаси бог, что случится, будут не новые выборы, там будет сидеть барышня. А она хочет рулить, но не очень понимает, куда! Это контуры существующего мира», — отметил эксперт.

Кургинян также отметил, что с высокой долей вероятности демократы додавят действующего президента США Дональда Трампа, насадив Джо Байдена.