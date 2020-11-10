Москва, 10 ноября 2020, 04:26 — REGNUM Если что произойдет с вероятным следующим президентом США Джо Байденом, то США будет править «барышня, от которой можно ожидать чего угодно», заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, если экс-кандидат в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон могла в своем безумии пойти почти на всё, а уровень безумия ее нарастал постепенно, по мере роста ее увлечения радикальным исламом, то Камала Харрис даст Клинтон тысячу очков форы.
Кургинян также отметил, что с высокой долей вероятности демократы додавят действующего президента США Дональда Трампа, насадив Джо Байдена.