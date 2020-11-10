Ереван, , 04:23 — REGNUM Протестующие в Ереване прорвались в здание парламента Армении, потребовав провести внеочередное заседание, сообщает 10 ноября агентство Sputnik.

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Недовольство граждан вызвало заявление премьер-министра Никола Пашиняна, который несколькими часами ранее сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

По сообщениям в местных СМИ, сейчас в здании парламента находятся несколько десятков протестующих. Они требуют созвать внеочередное заседание, предположительно, для импичмента Пашиняну.

У здания парламента также собралось много людей. «Мы останемся здесь до утра», — заявил один из участников акции протеста.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в центр Еревана ночью 10 ноября стянулись колонны автомобилей с громко включенными сигналами. Они выступают против того, что по соглашению с Азербайджаном Армения потеряет часть территорий в Нагорном Карабахе.

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