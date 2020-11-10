Москва, , 04:24 — REGNUM В Министерстве обороны России состоялось совещание, посвящённое вопросам организации подготовки войск с учётом применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Обсуждение проходило под руководством заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Юнус-Бека Евкурова. В числе основных вопросов организации подготовки войск, которые обсуждались с учётом опыта вооружённых конфликтов, — применения БПЛА в боевых порядках соединений, воинских частей и подразделений, а также противодействие БПЛА противника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сирии в рамках российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании от 22 октября 2019 года проведено 106-е по счёту совместное патрулирование с военными Турции.

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