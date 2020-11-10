Вашингтон, , 03:39 — REGNUM Генеральный прокурор США Уильям Барр одобрил запрос о начале расследования нарушений в ходе президентских выборов и подсчета голосов, сообщает Reuters со ссылкой на письмо главы американского минюста.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

В документе указывается, что прокуроры в штатах должны начать обстоятельное расследование возможных нарушений, допущенных в ходе проведения президентских выборов в США. При этом Барр указывает, что следствию необходимо воздержаться от проверки заведомо лживых сообщений о фальсификациях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Пентагону Марка Эспера. Отметим, что до этого появлялись слухи о скорой отставке министра обороны США, однако их опровергли официальные представители ведомства.

Читайте ранее в этом сюжете: США заменят спецпредставителя по Сирии