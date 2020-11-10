Анкара, 10 ноября 2020, 03:25 — REGNUM Заявление об отставке, поданное министром финансов и казначейства Турции Бератом Албайраком, принял турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает пресс-служба главы республики.
При этом турецкий лидер отметил, что деятельность руководителя минфина позволила снизить до минимума потери государства из-за пандемии нового коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября президент Турции уволил главу центробанка страны Мурата Уйсала в связи с падением курса турецкой лиры. 8 ноября о своей отставке сообщил Берат Албайрак. Министр является зятем Эрдогана.
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