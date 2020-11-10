Вашингтон, , 03:06 — REGNUM Кандидат в президенты США, демократ Джо Байден вновь обратился к американским гражданам с призывом носить защитные маски для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с группой специалистов, работающих над планом по борьбе с COVID-19 в стране.

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По словам претендента от Демпартии, это не политический вопрос и сказанное им не зависит от того, за кого проголосовали жители государства. Байден отметил, что важно думать не только о своем здоровье, но своих соседях. Политик считает, что указанная идея является началом для объединения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден заявил, что необходимо еще много месяцев прежде, чем начать массовую вакцинацию от коронавируса в США.

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