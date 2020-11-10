Чебоксары, , 02:55 — REGNUM В Чувашии утвердили в должности вице-премьера — министра образования республики 41-летнюю Аллу Салаеву. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Алла Салаева работала с 23 сентября в качестве исполняющей обязанности министра образования и молодёжной политики в статусе заместителя председателя Кабинета министров. Данная должность требует согласования с федеральным ведомством, предложенная кандидатура утверждена 9 ноября.

Напомним, Салаева вошла в команду Олега Николаева 10 февраля 2020 года, работая вице-премьером без портфеля. До возвращения в региональное правительство она занимала пост заместителя главы администрации Чебоксар, откуда также уходила в 2015 году в Кабинет министров в качестве вице-премьера и вернулась спустя полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, в чувашском правительстве остаётся под вопросом судьба исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Александра Воробьева, который единственный из ранее назначенных членов правительства остаётся в статусе и.о. Данный пост требует согласования с федеральным министерством.

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