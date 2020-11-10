Москва, , 02:36 — REGNUM Воюющие в Нагорном Карабахе стороны — Армения и Азербайджан — подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий, заявил президент России Владимир Путин. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

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Заявление подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, третьей стороной по нему выступила Российская Федерация в лице президента Владимира Путина.

Полное прекращение огня объявляется с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.

«Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях, — сказал Владимир Путин. — Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации».

Стороны согласились также обеспечить возвращение перемещенных лиц и беженцев в Нагорный Карабах и в прилегающие районы, провести обмен военнопленными, разблокировать экономические и транспортные связи в регионе, перейти к долгосрочному урегулированию кризиса вокруг Нагорного Карабаха.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что о завершении войны в Нагорном Карабахе объявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что принятое им решение стало «наилучшим из возможных в сложившейся ситуации».

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