Ла-Пас, , 02:29 — REGNUM Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса во время визита в Боливию восстановил контроль Боливарианской Республики над посольством в Ла-Пасе. Об этом 9 ноября МИД Венесуэлы сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Министр иностранных дел Венесуэлы прибыл в Ла-Пас на инаугурацию нового президента Боливии Луиса Арсе, которая состоялась 8 ноября. Вместе с Арреасой посольство Венесуэлы посетил и будущий посол в Боливии Александр Яньес, 8 ноября назначенный на этот пост президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Они сняли со стены в посольстве портрет лидера оппозиции Хуана Гуайдо и повесили портрет национального героя Венесуэлы Симона Боливара.

«Венесуэла восстанавливает своё посольство в Боливии и возвращает на место символическую картину командующего, найденную дипломатами во время переворота», — написал Арреаса.

Как сообщало ИА REGNUM, временное руководство Боливии направило лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо приглашение принять участие в инаугурации избранного президента Боливии Луиса Арсе. Партия «Движение к социализму», в которую входят Арсе и Моралес, пригласила на инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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