Киев, 10 ноября 2020, 01:43 — REGNUM Решение назначить исполняющих обязанности глав Одесской, Ивано-Франковской, и Сумской областей Украины принял украинский президент Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба.
Так, руководить Одесской областной администрацией станет Вячеслав Овечкин, а Ивано-Франковской и Сумской Мария Савко и Сергей Пахольчук соответственно.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября Владимир Зеленский отправил в отставку Виталия Федорова, Максима Куцыя и Романа Грищенко с постов руководителей этих областных администраций.
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