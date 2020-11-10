Москва, , 01:32 — REGNUM Министерство иностранных дел (МИД) России позитивно оценивает признание Азербайджаном вины в инциденте с российским вертолётом Ми-24, говорится в опубликованном 10 ноября сообщении ведомства.

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«Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны», — отметили в МИД РФ.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что вертолёт Вооружённых сил России с соответствующими опознавательными знаками был сбит 9 ноября около 17:30 по московскому времени в зоне нагорнокарабахского конфликта. Два члена Ми-24 погибли и один получил ранение. В Баку оперативно отреагировали на инцидент, признав, что вертолёт был сбит азербайджанской стороной.

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