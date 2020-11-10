Скопье, , 01:21 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 9 ноября после совместной конференции с коллегами из Северной Македонии и Болгарии Буяром Османи и Екатариной Захариевой призвал две страны найти совместное решение проблем в двусторонних отношениях.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, после конференции стран-участниц Берлинского процесса Маас заявил перед журналистами, что Германия ведет переговоры со Скопье и Софией, с целью добиться урегулирования противоречий.

Хайко Маас Что касается процесса интеграции Северной Македонии и Албании в Евросоюз, я должен сказать, что кандидат не должен иметь нерешенных вопросов как в политическом аспекте, так и касательно какого-то исторического события в регионе. Такая страна должна вести переговоры с государством-членом, с которым имеет проблемы во взаимоотношениях, и они должны найти решение. Создание совместной комиссии имело своей целью решение данной проблемы и я надеюсь, что решение этого двустороннего конфликта будет найдено.

Напомним, София отказывается согласиться на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз, считая «македонство» изобретением Сербии, направленным против Болгарии и требуя от Скопье признать македонский язык диалектом болгарского и македонских национальных героев болгарами.

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