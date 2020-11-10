Скопье, 10 ноября 2020, 01:21 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 9 ноября после совместной конференции с коллегами из Северной Македонии и Болгарии Буяром Османи и Екатариной Захариевой призвал две страны найти совместное решение проблем в двусторонних отношениях.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, после конференции стран-участниц Берлинского процесса Маас заявил перед журналистами, что Германия ведет переговоры со Скопье и Софией, с целью добиться урегулирования противоречий.
Напомним, София отказывается согласиться на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз, считая «македонство» изобретением Сербии, направленным против Болгарии и требуя от Скопье признать македонский язык диалектом болгарского и македонских национальных героев болгарами.
Читайте ранее в этом сюжете: Белград, Скопье и Тирана подписали договор о совместной борьбе с COVID-19