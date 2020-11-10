Приштина, , 01:15 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла 9 ноября провела виртуальную встречу с министером европейского соседства и Америки Великобритании Венди Мортон. Главы внешнеполитических ведомств Косово и Великобритании обсудили внешнеполитическую ситуацию в крае, диалог между Косово и Сербией, а также проблемы внутреригионального сотрудничества на Западных Балканах и процесс евроатлантической интеграции Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Харадинай-Стубла потребовала у евроантлантических партнеров Косово немедленного вмешательства, с целью сбалансировать асиметричную позицию Сербии в отношении Косово и обеспечить установление правосудия в отношении жертв «геноцидальной войны Сербии против косовского народа».

Глава МИДД Косово подчеркнула, что Великобритания остается одним из важнейших союзников Косово, при поддержке которого республика продолжает укреплять свою международную правосубъектность.

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