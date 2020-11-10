Приштина, , 01:03 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 9 ноября выступал перед депутатами комиссии парламента Косово парламента Косово с отчетом относительно хода переговоров с Сербией, направленных на раскрытие судьбы 1640 человек, пропавших без вести в ходе Косовской войны.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хоти заявил, что данный вопрос является крайне чувствительным для страны, и что правительство принимает все возможные и невозможные усилия, чтобы пролить свет на судьбу пропавших.

Заседание проходило за закрытыми дверями по причине щепетильности вопроса. Представители оппозиции из рядов оппозиционной партии «Движение за самоопределение» обвинили правительство в недостаточности доселе предпринятых усилий.

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Напомним, судьба пропавших без вести является одной из тем перегоров между Сербией и Косово, протекающих при посредничестве Евросоюзе в Брюсселе. Достигнута договоренность, согласно которой Сербия откроет архивы для Косово после подписания окончательного соглашения об урегулировании двусторонних отношений.

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