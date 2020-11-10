Ереван, , 00:31 — REGNUM Уголовное дело по факту уничтожения российского вертолёта Ми-24 во время боевых действий в Нагорном Карабахе возбудили в прокуратуре Армении. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

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Дело возбуждено в отделе центральной военной прокуратуры Армении и передано для расследования в Генпрокуратуру республики.

Подозреваемым вменяется совершение преступлений по двум статьям: «убийство двух или более лиц, опасным для жизни многих способом по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти или религиозного фанатизма» и «развязывание или ведение агрессивной войны».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября около 17:30 по московскому времени Вооружённые силы Азербайджана поразили вертолёт ВС России Ми-24 с российскими опознавательными знаками. Два члена Ми-24 погибли и один получил ранение.

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