Тегеран, , 09:02 — REGNUM 9 ноября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф во главе высокопоставленной делегации посетит Пакистан 10 ноября. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на пресс-конференции, которая проходила в режиме онлайн, Хатибзаде отметил, что Зариф возглавит высокопоставленную политическую и экономическую делегацию и проведет встречи с пакистанскими чиновниками.

Говоря о последних дипломатических событиях, он сообщил, что Зариф принял участие в церемонии инаугурации избранного президента Боливии Луиса Арсе 8 ноября и провел телефонные переговоры с никарагуанским и чилийским коллегами. Он отметил, что Зариф также посетил Кубу и Венесуэлу.

Хатибзаде также сообщил, что в России состоялась трехсторонняя встреча Иран-Россия-Индия по мирному процессу в Афганистане.