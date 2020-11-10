Тегеран, , 08:58 — REGNUM 8 ноября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отметил тот факт, что власти США не в состоянии ставить кому-либо условия, заявив: «Когда американская администрация захочет вернуться к ядерной сделке, она должна нести ответственность за нарушение своих обязательств». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«По сути, Соединенные Штаты не в состоянии никому ставить условия, США нарушили положения иранской ядерной сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), резолюции 2231 СБ ООН, и тем самым нанесли многомиллиардные убытки иранскому народу», — сказал Хатибзаде.

По мнению Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи, «власти США должны покаяться», то есть, во-первых, признать свои ошибки, во-вторых, прекратить экономическую войну против Ирана, а также выполнить свои обязательства и затем компенсировать потери.