Тегеран, , 09:13 — REGNUM 8 ноября президент Боливии Луис Арсе на встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом заявил, что его страна стремится к дальнейшему развитию отношений с Исламской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Арсе высоко оценил участие Зарифа в церемонии инаугурации нового президента страны и выразил надежду на плодотворное двустороннее сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес двух стран.

Ранее Зариф в своем твиттере сообщил: «Только что прибыл в Ла-Пас, чтобы вместе с боливийцами отпраздновать их успешную борьбу за восстановление демократии».

Он также подчеркнул: «Я удостоился чести участвовать в инаугурации президента Арсе. Очень приятно видеть, с какой радостью люди празднуют восстановление свободы и демократии».

Напомним, что ранее президент Ирана Хасан Рухани выразил готовность своей страны восстановить двусторонние отношения и расширить сотрудничество с Боливией во всех областях.