Тегеран, , 09:25 — REGNUM 8 ноября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании объявил, что прибыл в Ла-Пас на инаугурацию новоизбранного президента Луиса Арсе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Только что встретился с новым президентом Боливии Луисом Арсе и вице-президентом Давидом Чокехуанкой», — написал Зариф в своем твиттере.

«Передал поздравления моей страны с победой на выборах и пожелал нации всего наилучшего. Мы обсудили наши братские связи в политической и экономической сферах, а также пути их расширения», — отметил он.

Зариф также подчеркнул: «Я удостоился чести участвовать в инаугурации президента Арсе. Очень приятно видеть, с какой радостью люди празднуют восстановление свободы и демократии».

Ранее министр иностранных дел Ирана посетил Каракас и Гавану в рамках своего латиноамериканского турне по трем странам.