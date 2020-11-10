Тегеран, , 08:38 — REGNUM 7 ноября спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Калибаф в своем послании призвал страны Ближнего Востока к конструктивному сотрудничеству в борьбе с терроризмом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Осудив террористический акт в Кабульском университете, в результате которого десятки человек были убиты и ранены, Калибаф отметил, что региональное сотрудничество может предотвратить повторение подобных преступлений, нарушающих мир и безопасность на Ближнем Востоке.

Иранский спикер также пожелал выздоровления раненым, а также терпения семьям погибших, выразив надежду, что в дальнейшем афганские власти примут надлежащие меры по поддержанию безопасности в стране.

Согласно имеющимся данным, 2 ноября боевики учинили нападение на Кабульский университет во время проведения иранской книжной ярмарки. В результате теракта 35 студентов были убиты, более 50 ранены.