Тегеран, , 08:44 — REGNUM 7 ноября специальный помощник министра иностранных дел Ирана по Афганистану Мохаммад Эбрахим Тахериан заявил, что Тегеран всегда выступал за установление мира в соседней стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В телефонном разговоре с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Мохаммедом Ханифом Атмаром иранский чиновник передал свои соболезнования афганскому народу и правительству в связи с террористическим нападением на Кабульский университет.

Он также подчеркнул необходимость решения вопроса о разработке новой конституции Афганистана, отметив полезность и важность конструктивного диалога для укрепления регионального консенсуса в отношении мирного процесса.

Согласно имеющимся данным, 2 ноября боевики учинили нападение на Кабульский университет во время проведения иранской книжной ярмарки. В результате теракта 35 человек были убиты, более 50 ранены.