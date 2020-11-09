Лондон, , 23:48 — REGNUM Высылка двух британских дипломатов из Белоруссии ничем не обоснованна, написал 9 ноября министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в Twitter.

Британский флаг

Рааб «Высылка из Белоруссии двух британских дипломатов, которые законным образом наблюдали за ходом протестов, абсолютно необоснованна».

Британский дипломат обвинил белорусского президента Александра Лукашенко в попытке скрыть от мировой общественности факты притеснения сограждан. Вместо этого ему следовало бы, считает глава Форин-офиса, провести новые выборы — «свободные и честные».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский МИД заявил, что высылает двух британских дипломатов из-за несоответствия их деятельности в Белоруссии тем задачам, которые ставятся перед дипломатией.

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