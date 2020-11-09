Вашингтон, 9 ноября 2020, 23:38 — REGNUM О предстоящем в этом месяце увольнении Джеймса Джеффри с поста спецпредставителя США по Сирии сообщается 9 ноября в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео.
Как отмечает глава Госдепа, временно обязанности спецпосланника будет исполнять заместитель помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джоэл Рейберн.
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Ему будет помогать координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс, который заменит Джеффри на посту главы антитеррористической коалиции.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пост главы Пентагона покидает Марк Эспер.
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