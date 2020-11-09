Вашингтон, , 23:28 — REGNUM Уволив главу Пентагона Марка Эспера, президент США Дональд Трамп поступил безрассудно, говорится в заявлении председателя комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей американского Конгресса Адама Смита от 9 ноября.

Марк Эспер Chief National Guard Bureau

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Американский депутат обвинил Трампа в том, что тот избавился от министра обороны «по политическим мотивам», что, по его мнению, «является дестабилизирующим шагом». Смит заявил, что такой шаг на руку врагам Штатов.

Смит «Решение президента Трампа уволить министра Эспера из вредности — это не просто инфантильность, это ещё и безрассудство».

Представитель Демпартии Смит обвинил Трампа в некомпетентности и в том, что тот в политике руководствуется не интересами страны, а своими личными.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп в Twitter написал об отставке Эспера с поста главы Пентагона и о временном назначении на его место Кристофера Миллера, возглавлявшего Национальный контртеррористический центр.

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