Вашингтон, 9 ноября 2020, 23:28 — REGNUM Уволив главу Пентагона Марка Эспера, президент США Дональд Трамп поступил безрассудно, говорится в заявлении председателя комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей американского Конгресса Адама Смита от 9 ноября.
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Американский депутат обвинил Трампа в том, что тот избавился от министра обороны «по политическим мотивам», что, по его мнению, «является дестабилизирующим шагом». Смит заявил, что такой шаг на руку врагам Штатов.
Представитель Демпартии Смит обвинил Трампа в некомпетентности и в том, что тот в политике руководствуется не интересами страны, а своими личными.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп в Twitter написал об отставке Эспера с поста главы Пентагона и о временном назначении на его место Кристофера Миллера, возглавлявшего Национальный контртеррористический центр.
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