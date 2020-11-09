Степанакерт, , 23:03 — REGNUM Столица Нагорно-Карабахской Республики город Степанакерт за прошедший день 10 раз подвергался ракетным обстрелам, сообщает 9 ноября республиканская госслужба ЧС.

Подчеркивается, что в подвергшихся обстрелам районах нет военных объектов, там есть лишь гражданская инфраструктура и многоквартирные жилые дома.

«В качестве мишеней вновь были избраны гражданские инфраструктуры, коммуникационные системы, многоквартирные дома, жилые кварталы, даже овальный сквер имени Степана Шаумяна», — указано в сообщении ведомства.

Погибших и пострадавших нет, однако обстрел привел к многочисленным разрушениям.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября в Нагорном Карабахе идут интенсивные бои. ВС Азербайджана проводят наступательную операцию. Бои ведутся в районе города Шуши, расположенного в 11 км от Степанакерта.

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