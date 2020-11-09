Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Четыре гражданина Китая вписаны в санкционные списки США из-за ситуации с Гонконгом, сообщили 9 ноября в американском минфине.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон поддерживает сепаратистские настроения оппозиции в Гонконге с целью ослабления Китая. Каждый раз, когда в Гонконге происходят беспорядки, из США звучат обвинения в адрес Пекина в «насилии».

Это делается на фоне торговой войны США и Китая. Так, в начале ноября власти Гонконга пообещали оспорить в ВТО требование Штатов о маркировке гонконгской продукции как «сделанной в Китае».

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