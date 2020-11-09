Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Новые имена и названия организаций добавлены в чёрные списки США по Сирии, сообщили 9 ноября в пресс-службе американского минфина.

Американские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, санкционные списки США пополнились именами шести граждан Сирии, двух граждан Ливана, а также наименованиями 11 организаций.

Упоминаются такие структуры как министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии, а также сирийское минобороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкционный список по Сирии расширен 6 ноября Европейским союзом.

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