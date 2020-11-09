Подгорица, , 22:23 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович по приглашению премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева завтра, 10 ноября 2020 года, примет участие в саммите Западных Балкан, организованном в Софии.

Мило Джуканович Predsjednik.me

Из-за пандемии саммит будет проводиться онлайн.

В пленарном заседании под названием «Новые возможности и вызовы для Берлинского процесса: общий региональный рынок и зеленая повестка дня для Западных Балкан» примут участие главы государств и правительств Берлинского процесса и представители международных и региональных организаций, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Франции Эмануэля Макрона и других.

В аппарате президента напоминают, что первое заседание Берлинского процесса прошло в Берлине в 2014 году под эгидой Германии, за ним последовали ежегодные форумы в Вене, Париже, Триесте, Лондоне и Познани, прошедшие в прошлом году под председательством Польши.