Минск, , 22:00 — REGNUM В ходе состоявшихся 9 ноября в МИД Белоруссии переговоров с временным поверенным в делах посольства Польши в Белоруссии Мартином Войцеховским были обсуждены вопросы двусторонних международных договоров. При этом, как сообщает МИД Белоруссии, особое внимание было уделено исполнению двусторонних соглашений в сфере борьбы с преступностью, а также конвенции ООН против транснациональной оргпреступности.

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«Белорусская сторона выразила озабоченность в связи с подтвержденными и задокументированными фактами организованной преступной деятельности с территории Польши, которая причиняет ущерб жизни и здоровью белорусских граждан, общественной безопасности, государственному и частному имуществу в Республике Беларусь. Польской стороне адресован четкий призыв придерживаться своих международных обязательств и принять меры по пресечению преступной деятельности на своей территории», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, в начале 2020 года власти Белоруссии указывали на Россию как фактор дестабилизации общественно-политической обстановки. После окончания президентской кампании виновными были назначены западные друзья и партнёры официального Минска, в том числе Польша.

Польша приютила многих белорусских оппозиционеров, включая популярных блогеров, общественников и бывших чиновников. Александр Лукашенко, бессменно правящий Белоруссией с 1994 года и желающий править ещё пятилетку, считает недопустимой критику в республике и из-за рубежа, в том числе исходящую от белорусской политэмиграции в Польше.

Несмотря на массовые протестные манифестации в Белоруссии, поддерживаемые представителями Евросоюза и США, Александр Лукашенко и глава его дипломатии Владимир Макей заверяют в неизменности «многовекторности» в своей внешней политики.