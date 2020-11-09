Степанакерт, , 21:39 — REGNUM Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) продолжает оборонять город Шуши, заявил 9 ноября на брифинге представитель минобороны НКР Сурен Сарумян.

По его словам, азербайджанские войска понесли в районе Шуши большие потери.

«Боевые действия продолжаются, наши ВС продолжают защищать Шуши. ВС Азербайджана на данном участке понесли большие потери», — сказал Сарумян.

Появление видеороликов, доказывающих захват Шуши войсками Азербайджана, он объяснил тем, что азербайджанские диверсанты «могли проникнуть в Шуши и сделать фото‑ и видеосъемку».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян заявил на своей странице в соцсетях о потере контроля над Шуши. «К сожалению, цепочка неудач пока нас преследует, и город Шуши полностью вне нашего контроля. Враг находится на подступах к Степанакерту, и уже его существование под угрозой», — написал Погосян.

Напомним, город Шуши является ключевым пунктом для Карабаха, располагаясь в 11 км от столицы Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерта

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