Минск, , 21:28 — REGNUM Два дипломата посольства Великобритании в Минске объявлены в Белоруссии персонами нон грата, передаёт 9 ноября ОНТ.

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С таким заявлением в эфире телеканала выступил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Он подчеркнул, что британские дипломаты объявлены персонами нон грата «ввиду деятельности, не совместимой со статусом дипломатического агента, статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь».

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдепе ранее заявляли, что Вашингтон, Лондон и Брюссель обдумывают, как ещё можно экономически надавить на Минск.

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