Москва, , 09:40 — REGNUM Заявление экс-помощницы президента США Дональда Трампа — Омаросы Маниголт-Ньюман о том, что его жена Меланья Трамп намеревается подать на развод после окончания правления супруга, вызвало критику со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 9 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Вы все приняли эту новость как правду. Вполне может быть фейком. Нафига обсуждать то, чего нет?», — написал пользователь под псевдонимом Деян.

Многие комментаторы пришли к выводу, что доверять словам бывшей работницы Трампа нельзя, ведь она может быть заинтересованным лицом. Более того, граждане призвали в принципе не обращать внимания на бездоказательные заявления.

«Утверждать что-либо на основании такого источника — это дурной тон, особенно, когда вы только ссылаетесь, но не приводите никаких конкретных подтверждений тому, что Ньюман действительно такое говорила. Более того, бывшая помощница лицо заинтересованное и всерьез воспринимать её заявления нельзя. Бывшая, значит — уволенная, а уволенным людям свойственно таить обиду на своего бывшего начальника», — считает пользователь Некий Н.

Ряд комментаторов решили поддержать Трампа. Они заявили, что семья президента Америки переживёт любой кризис и проигрыш Трампа на выборах не окажет никакого воздействия на решение Меланьи подать на развод.

«Ну, будьте же внимательнее. Выходят из самолёта на трап, дует сильный ветер и начинает сильно развевать платье, она пытается придержать платье правой рукой, но понимает, что надо держаться за поручень и придерживается другой рукой и не может по-другому. А написали как будто они в ссоре. Думаю, что ей всё равно для их отношений будет он президентом или нет. Глобально, конечно переживает, но на отношениях не скажется. Трамп победит!», — пользователь Alex.

Большинство пользователей оказались уверены, что данная информация является банальным фейком. Они уверены, что злопыхатели пытаются ударить по Трампу, видя его потенциальный проигрыш на выборах президента США.

«Однозначно — это фейк! Желание побольнее пнуть Трампа. Действуют по принципу «мёртвого льва и заяц пнёт». Но, на мой взгляд, они сильно торопятся. Трамп ещё может так огрызнуться, что кашлять Америка будет десятилетия! А вообще, если по-человечески, то это мерзко и подло!», — написал Алексей П.

Напомним, 8 ноября бывшая-помощница президента США Дональда Трампа — Омароса Маниголт-Ньюман заявила о том, что его жена Меланья Трамп намеревается подать на развод после окончания правления супруга, вызвало критику со стороны интернет-сообщества.