Киев, , 21:25 — REGNUM Министерство культуры и информационной политики Украины не поддерживает введение карантина «выходного дня».

Об этом заявил 9 ноября глава ведомства Александр Ткаченко.

Министр подчеркнул, что запрет работы учреждений культуры и «креативных индустрий» в выходные дни приведет к уменьшению доходов примерно на 50%. Учитывая это, минкультуры не поддерживает данную инициативу.

Ткаченко отметил, что «сотни тысяч человек» работающего населения Украины в связи с этой инициативой рискуют остаться без работы.

По его словам, учреждения культуры совершенно точно не являются эпицентром для распространения коронавируса, поскольку поток людей регулируется, рассадка и пребывание посетителей в масках контролируется, температурный скрининг проводится, дезинфицирующие средства всегда в доступе.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня сразу несколько представителей украинской власти, включая министра здравоохранения Максима Степанова и президента Владимира Зеленского, анонсировали введение в стране «карантина выходного дня». Предполагается, что в субботу и воскресенье в ближайшие недели на Украины будут работать только продовольственные магазины, аптеки и заправки. Ожидается, что решение может быть утверждено официально на ближайшем заседании правительства 11 ноября.