Киев, , 21:16 — REGNUM На Украине разворачивается очередной скандал вокруг бывшего президента страны Петра Порошенко.

В частности, СМИ сообщили, что в воскресенье, 8 ноября, бывший глава Украины с супругой посетили один из кинотеатров в Киеве, хотя перед этим в телеэфире Порошенко сообщил, что его теща тяжело больна и может «буквально в любой момент умереть от коронавируса».

«Супруги Порошенко с радостными улыбками позировали на премьерном показе фильма. И радостно фотографировались со съемочной командой и актерами. Ни Петр, ни Марина не проявляли никакого волнения или беспокойства», — пишут «Украинские новости».

Издание отмечает, что такое поведение неприятно удивило многих украинце — в социальных сетях уже появились многочисленные возмущенные комментарии. Граждане отмечают, что нормальный человек во время тяжелой болезни близких должен оставаться рядом, поддерживая и помогая, и ужд точно не веселиться на кинопоказах.

Украинские СМИ также отмечают, что теще Порошенко Людмиле Переведенцевой в этом году исполнилось 84 года.