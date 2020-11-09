Москва, , 20:56 — REGNUM Распоряжение о назначении врио главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина подписал 9 ноября российский премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

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«Временное руководство Министерством строительства и ЖКХ будет осуществлять первый заместитель министра Ирек Файзуллин», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин освободил от должности министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

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