Москва, , 09:37 — REGNUM Расчёты AP, CNN, Fox News и NBC, согласно которым Джозеф Байден набрал от 273 до 290 голосов выборщиков и избран 46-м президентом США, вызвали негодование со стороны пользователей интернета. Граждане оставили соответствующие комментарии 9 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Страна неограниченных возможностей — ни в чём себя не ограничивают. Ни в фальсификациях, ни в прерывании речи президента. Байден нынче второй том Мёртвых душ должен написать. А то и третий с четвёртым. Достойная победа, честная, демократичная. Пример всему миру!», — шутит Антон К.

Многие отметили странность в том, что американские СМИ самостоятельно объявляют победу кандидату в президенты. Граждане считают, что это может являться нарушением законодательства США, ведь официальные результаты до сих пор не объявлены.

«Так официальный подсчёт еще не завершился, а с судебными решениями. Тяжбы которые только начались — это может где-то оказаться и переподсчёт. Что по американским законам СМИ самовольно дозволено определять и отдавать победу кандидатам?», — поделился пользователь под псевдонимом «Луч-ник Грозный».

Отдельные комментаторы заявили о своём недоверии подобным подсчётам голосов. По их видению, имеются множественные нарушения, которые говорят о том, что выборы были проведены нечестно.

«Я не могу в это поверить. Прямо на глазах происходит статистическое чудо, несколько красных штатов перекрасили в синие. За два дня несколько штатов набрали ровно столько процентов сколько не хватало для победы в штате», — пишет пользователь Вадим.

Некоторые даже провели параллель с выборами президента России в 1996 году. Граждане пришли к выводу, что за фигурами политиков стоят могущественные кукловоды из финансовых кругов, которые манипулируют выборами исходя из своих интересов.

«Ситуация напоминает наши выборы 1996 года, когда ставленник американской страновой элиты Ельцин «победил» на выборах Зюганова. Сейчас протеже страновой элиты Байден опередил глобальщика Трампа, выполняющего задачу более мягкого и менее кровавого переформатирования США, замыкания США как регионального государства. Те, кто стоит за Байденом стремятся и дальше жить за счёт всего мира, но у них ничего не выйдет. Издержки для США и всего остального мира теперь увеличатся и крах США, вероятно, будет более кровавым», — пишет пользователь под псевдонимом «Тамбовский волк».

Напомним, 7 ноября AP, CNN, Fox News и NBC опубликовали расчёты, согласно которым Джозеф Байден набрал от 273 до 290 голосов выборщиков и избран 46-м президентом США.