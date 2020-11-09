Москва, , 20:49 — REGNUM Распоряжение о назначении врио главы Минприроды РФ Светланы Радченко подписал 9 ноября российский премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

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"В Министерстве природных ресурсов и экологии на должность врио руководителя назначена статс-секретарь — заместитель министра Светлана Радченко», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 ноября указ об отставке Дмитрия Кобылкина с поста главы Минприроды РФ подписал президент РФ Владимир Путин.

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