Баку, , 20:41 — REGNUM Российский вертолёт Ми-24 был сбит азербайджанской стороной, сообщили 9 ноября в МИД Азербайджана.

Вертолёт George Chernilevsky

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По данным Баку, произошла трагическая ошибка. Ми-24 пролетал в непосредственной близости от границы Азербайджана и Армении во время боевых действий в Нагорном Карабахе.

Тёмное время суток также названо фактором, который повлиял на ошибочные действия ВС Азербайджана. Вертолёт находился, как отмечает Баку, вне зоны радарного обнаружения средств ПВО.

МИД Азербайджана от лица республики принёс «извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны».

Азербайджанская сторона добавила, что готова к выплате компенсации Москве в связи с гибелью вертолёта и его экипажа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два члена Ми-24 погибли и один получил ранение в результате атаки из ПЗРК над территорией Армении.

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