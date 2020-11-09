Москва, , 20:32 — REGNUM Распоряжение о назначении врио главы Минтранса РФ Александра Нерадько подписал 9 ноября российский премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

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"Так, временное исполнение обязанностей министра транспорта возложено на первого заместителя министра — руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минтранс РФ возглавлял с 18 мая 2018 г. Евгений Дитрих. 9 ноября он был отправлен в отставку.

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