Москва, , 09:17 — REGNUM Опровержение штабом Дональда Трампа информации о том, что его члены призвали своего лидера согласиться с результатами выборов президента США, вызвало реакцию среди интернет-сообщества. Граждане оставили комментарии 9 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Теперь Трампу только одна дорога — в Россию, станет главой Подольского района например, а для гольфа тут полей не ухоженных тьма и все в дырках от кротов», — шутит пользователь Кирилкин.

Некоторые комментаторы решили провести параллель с событиями начала XX века в Российской Империи. Когда просьба приближённых лиц императора отказаться от престола спровоцировала катастрофические процессы в стране.

«Чем-то мне это напоминает предателей генералов, которые уговаривали Николая II отречься от престола ради мира в России», — пишет Василий И.

Многие уверены, что данный фейк стал одним из многих пропагандистских манёвров противников Трампа, которые в итоге и сказались на неудовлетворительных для действующего президента результатах выборов в США.

«Да, Трамп проиграет, но если бы не фейки СМИ, это незначительное опережение Байдена не произошло бы. Но для России ведь всё равно, кто выиграет. Для нас же все партнеры и не важно, что они делают для нас — добро или зло. Всё равно партнеры», — поделился мнением Ярослав Б.

Многие отметили тот факт, что несмотря на подобные ложные призывы Трамп неоднократно заявлял о своей готовности идти до конца и выяснить реальные и справедливые результаты голосования во время выборов президента США.

«Трамп публично заявлял, что выигрывает выборы и что имеют место масштабные фальсификации против него. Также стоит отметить, что СМИ в США в последние дни стали все чаще прибегать к откровенной цензуре. Так во время выступления Дональда Трампа из Белого дома несколько американских каналов прервали трансляцию. В этот момент он заявлял, что одержит победу на выборах, если будут учитываться только «законные голоса». А также отметил, что рост числа сторонников Байдена под конец выборов выглядит подозрительным», — написал пользователь Игорь Ф.

Напомним, 9 ноября штаб Дональда Трампа опроверг информацию о том, что его члены призвали своего лидера согласиться с результатами выборов президента США.